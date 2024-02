Sanità: da governo attenzione per snellire liste attesa

“Nel contesto attuale del Servizio sanitario nazionale, una delle sfide più pressanti è quella dell’abbattimento delle liste d’attesa per gli accertamenti diagnostici e le visite specialistiche. Questa problematica ha creato notevoli disagi per i cittadini italiani. Il malgoverno del passato ha lasciato un’eredità di inefficienze. Quanto affermato oggi dal ministro Schillaci ci trova completamente soddisfatti. Il governo Meloni sta mettendo in campo misure per abbattere i tempi delle liste d’attesa. I cittadini, terminata l’emergenza pandemica, si trovano a fare i conti con inefficienze che derivano da anni di tagli. Il ministero ha adottato e adotterà provvedimenti per snellire questi ritardi. E con la legge di bilancio 2024 si assiste a una svolta che certifica la massima attenzione dell’esecutivo per la spesa sanitaria. Difficile dire che con poco più di un anno di governo si sarebbe potuto fare meglio”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Giovanni Satta.