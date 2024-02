Dl Energia: rinnovabili e sicurezza energetica cardini della politica nazionale

“Più incentivi per le rinnovabili e semplificazione burocratica per il green. Grazie al decreto Energia, approvato oggi alla Camera, il governo Meloni conferma di voler affrontare in maniera coraggiosa e concreta il problema dell’approvvigionamento energetico nazionale, sostenendo le imprese nella sfida epocale della transizione verde. Il pacchetto di misure messe in campo consentirà all’Italia di modernizzarsi, rafforzando la propria competitività sui mercati esteri, che farà da spinta propulsiva per la crescita economica nazionale, con una visione che non sia un attentato all’esistenza del sistema delle imprese ma che contemperi gli obiettivi ambientali con quelli di produttività delle stesse”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.

“Con l’approvazione odierna del Dl Energia, la maggioranza parlamentare e il Governo Meloni lanciano un messaggio forte e chiaro: l’Italia investe sulla produzione di energia rinnovabile ma al contempo crea le condizioni per garantire che, in questa fase che ci auguriamo più rapida possibile, sia raggiunto il più alto grado di sicurezza nell’approvvigionamento energetico nazionale. Più nello specifico, il decreto opera sul fronte dell’energia eolica creando le condizioni per creare una filiera italiana nella produzione di piattaforme e infrastrutture da localizzare nei porti italiani, mentre sull’energia solare, con grande senso di responsabilità, da un lato istituisce un registro per sostenere la filiera italiana ed europea dei pannelli fotovoltaici e, dall’altra, individua strumenti per garantirne il corretto fine vita a valle del loro utilizzo”. Lo dice Mauro Rotelli, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Ambiente alla Camera.

“Oggi facciamo un passo avanti verso il rafforzamento della nostra autonomia energetica incentivando l’uso di fonti rinnovabili e dando un contributo decisivo al processo di decarbonizzazione della Nazione”, così in Aula il deputato di Fratelli d’Italia Beatriz Colombo annunciando il voto favorevole di Fdi al Dl Energia.