G7: Italia offrirà rotta nuova, concreta e vincente

“Per la settima volta l’Italia guida la presidenza del G7 che quest’anno si svolge in un contesto geopolitico ed economico molto delicato. Come attestano gli ultimi mesi, il presidente Meloni ha indicato, a livello internazionale, un cambio di rotta su molte tematiche, a partire dalla gestione dei flussi migratori offrendo un approccio pragmatico ed innovativo. Siamo sicuri che anche nel rapporto con le nazioni in via di sviluppo, nel delicato rapporto tra clima ed energia, così come sulla sicurezza alimentare, l’Italia saprà offrire al forum intergovernativo una nuova rotta da tracciare, tanto concreta quanto vincente”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.