Turismo: bene Governo su viaggiatori anziani

“Il governo Meloni ‘investe’ sui nostri anziani non solo per quanto riguarda i livelli assistenziali, ma destinando 5 milioni di euro per l’attuazione di misure volte a favorire il turismo del benessere e il turismo lento per gli over 65. Una sensibilità che conferma la grande attenzione che questo esecutivo ha sempre avuto per una fetta fondamentale della nostra Nazione, tesoro prezioso non solo per le nuove generazioni, ma per le fondamenta della nostra società”.

Lo dice Gianluca Caramanna, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo alla Camera.

“I nostri anziani sono un patrimonio della nazione e meritano tutta l’attenzione del governo, anche per quanto riguarda le possibilità di viaggiare e godere delle bellezze culturali e turistiche italiane. Ecco perché è importantissimo che oggi il governo abbia approvato e finanziato una serie di misure che vanno in questa direzione.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Maria Grazia Frijia.