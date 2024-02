Rai: contro Lollobrigida becera propaganda

“Matteo Renzi che, da presidente del Consiglio, faceva arrivare il gelato nel cortile di Palazzo Chigi, oggi azzarda un neanche tanto ironico attacco al ministro Lollobrigida che ha lanciato il progetto di ricerca Italian Food in Space, per avviare studi sulla salute e far trovare la nostra Nazione pronta alla sfida dell’economia nello spazio. La verità è Renzi fa finta di non vedere che con questo Governo l’agricoltura è tornata centrale, grazie ad una visione che ha portato ad aumentare le risorse, ad esempio quelle del Pnrr, raddoppiate dalla UE grazie a progetti concreti e convincenti, con finanziamenti dedicati all’innovazione e alla meccanizzazione”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Salvatore Sallemi, vicepresidente del gruppo.

“Gli attacchi scomposti della sinistra alla Rai e al Tg1 dimostrano tutta la loro allergia a quella libertà editoriale che fa comodo solo quando è in linea con le loro idee. Ora vanno su tutte le furie perché il ministro Lollobrigida è stato ospitato per parlare insieme ad un colonnello dell’aeronautica a parlare del cibo italiano nella missione spaziale internazionale, un motivo d’orgoglio per l’Italia e il suo intero sistema agroalimentare. È la solita sinistra che attacca e sbraita su tutto ció che non riesce a controllare, ormai gli italiani la conoscono bene. Si rassegnino lor signori, la nuova Rai è all’insegna del pluralismo e della libertà editoriale”. Lo dice il deputato di Fratelli d’Italia Francesco Filini, capogruppo FdI in Commissione Vigilanza Rai.

“Abituati da decenni a comandare in Rai, a dettare le scalette ai direttori, oggi il Partito Democratico ha superato se stesso entrando per l’ennesima volta a gamba testa sulle scelte editoriali del Tg1. Il Pd sta evidentemente impazzendo perché non si capacita che la musica è cambiata. Il nuovo attacco al Tg1, sgangherato e sbagliato perché si confondono le edizioni e non si tiene conto dei testi, vede in Ruotolo (di cui ricordiamo i servizi sulla trattativa Stato-mafia poi finita nel nulla) la punta di diamante di questa patetica offensiva sulla libertà di stampa in Rai. Chiediamo dunque formalmente al direttore Chiocci di invitare Ruotolo e i componenti della commissione vigilanza del Pd in riunione di redazione ogni giorno per decidere cosa mandare in onda e cosa no”, afferma il deputato di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli, vicepresidente della Commissione Vigilanza Rai.