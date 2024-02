Antisemitismo: solidarietà a Mieli vittima vergognosi attacchi sinistra e Pd

“Solidarietà alla senatrice Ester Mieli per i vergognosi attacchi che sta subendo dalla sinistra e dal Pd per aver chiesto parole chiare contro ogni forma di antisemitismo. Ester è una donna tenace e coraggiosa che non si farà intimidire da chi è arrivato a chiedere che sia estromessa dalla commissione di contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo e antisemitismo”. Lo dichiarano i capigruppo di Fratelli d’Italia alla Camera e al Senato, Tommaso Foti e Lucio Malan.

“Il Pd non si smentisce mai. Un giorno sì e l’altro pure chiede le dimissioni di ministri e sottosegretari, e oggi arriva addirittura all’assurdo di pretendere le dimissioni dalla Commissione antisemitismo della senatrice Mieli. Tutto questo certifica lo sbandamento di un Pd senza programma e senza idee. Ad Ester Mieli la solidarietà di deputati e dei senatori di Fratelli d’Italia, orgogliosi di averla al nostro fianco nell’impegno di governare l’Italia”. Lo dice il vicepresidente vicario di Fratelli d’Italia in Senato, Raffaele Speranzon.

“Esprimo completa solidarietà alla collega Sen. Ester Mieli che ha subito nuovi attacchi per aver parlato chiaramente sull’antisemitismo che ancora proviene da alcuni ambienti della sinistra. Bene ha fatto la Sen. Mieli a ricordare che, a differenza del Pd, nel 2019 FdI ha votato in modo compatto una mozione al Parlamento europeo che condanna tutti i totalitarismi del ‘900. La sua opera contro l’antisemitismo, inclusa nella posizione di Presidente della Commissione straordinaria del Senato per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza, è efficace ed apprezzata perché condotta con serietà e senza astuzie né ambiguità e con il chiaro obiettivo di promuovere la dignità umana e il rispetto dei diritti umani”, così il senatore di Fratelli d’Italia, Giulio Terzi di Sant’Agata, presidente della Commissione Politiche Ue.

“Esprimo piena solidarietà alla Senatrice Ester Mieli, oggetto di ripetuti attacchi da esponenti del Pd che giungono persino a chiedere le sue dimissioni da vice presidente della commissione contro il razzismo e l’antisemitismo. La collega ha l’unica colpa di aver evidenziato, in una intervista al Corriere della Sera, le zone d’ombra e l’antisemitismo strisciante in alcune aree della sinistra. Talmente giusto il suo allarme da essere platealmente visibile quanto da lei denunciato nella manifestazione di ieri al Pigneto, con violenze verso le forze dell’ordine e cori che evidenziano un odio verso Israele che va ben oltre la libertà di opinione”, aggiunge il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo.

“La sinistra non si smentisce mai, predica bene e razzola male. L’attacco alla senatrice Mieli dimostra un atteggiamento sprezzante costante verso esponenti di destra, colpevoli di aver sollevato criticità provenienti da una parte di quella sinistra che oggi la critica. Smettiamola di invocare la pace nel mondo e allo stesso tempo di sentenziare contro chi ha il coraggio di dire quello che pensa”, conclude la senatrice di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli.