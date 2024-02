Migranti: su accordo con Albania smentite cassandre di sinistra

“La Corte costituzionale albanese ha giudicato conforme alla Costituzione di quel Paese l’accordo Italia – Albania, sottoscritto dai premier Giorgia Meloni ed Edi Rama. Svaniscono così definitivamente le speranze delle sinistre di vedere fallire l’intesa per la realizzazione in Albania dei centri di accoglienza dei migranti salvati nel Mediterraneo. Con buona pace delle opposizioni, l’accordo entrerà in vigore e le politiche migratorie del governo Meloni proseguiranno spedite, così come fatto fino ad oggi, per contrastare l’immigrazione clandestina e il traffico degli esseri umani”, così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“La Corte Costituzionale albanese respinge il ricorso sulla costituzionalità dell’accordo con Roma. La sinistra nostrana, che in questi giorni si era affannata a chiedere di fermare l’iter parlamentare di approvazione del trattato sull’assunto, falso, che la Corte Costituzionale albanese ne avrebbe sancito l’incostituzionalità, è stata smentita ancora una volta dalla storia. Ora l’Albania in pochi giorni concluderà l’iter parlamentare e con il passaggio anche al Senato del ddl di ratifica saremo pronti allo scambio di note ed a dare il via al progetto. Come relatrice del provvedimento alla Camera posso dire che le opposizioni, durante l’esame del ddl, hanno poggiato tutto sulla pendenza di questo ricorso per cercare di interrompere l’iter. Ebbene le cassandre di sinistra, sempre pronte a formulare presagi di sventura, anche stavolta dovranno fare un passo indietro”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Sara Kelany, responsabile nazionale immigrazione di FdI.

“La Corte Costituzionale albanese zittisce le polemiche di chi sperava nel fallimento dell’accordo Italia – Albania, firmato dai premier Meloni e Rama. Le opposizioni – nonostante i falliti tentativi di bloccarne l’iter – se ne facciano quindi una ragione: dopo gli ultimi e veloci passaggi parlamentari, l’accordo entrerà presto in vigore, permettendo alla nostra Nazione di tracciare una nuova rotta per le politiche migratorie. Dopo i successi degli accordi con la Tunisia, oggi il governo Meloni aggiunge un importante tassello per contrastare l’immigrazione illegale”. Lo dice in una nota, Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.