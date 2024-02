Dl Energia: salvaguarda sostenibilità tutelando la nostra economia

“Come dice il nostro presidente del Consiglio, la globalizzazione non ha avuto gli effetti sperati; la ricchezza si è verticalizzata e gli Stati autocrati sono diventati ancora più autocrati. In questo processo noi e l’Europa abbiamo abbassato la guardia, finendo per dipendere da altri Stati, dando loro la possibilità di tenerci sotto ricatto, come è successo con la Russia. Questo non deve più succedere. Dobbiamo quindi diversificare le fonti e incentivare le rinnovabili. Ci siamo quasi del tutto affrancati dal gas russo, importiamo infatti da tanti altri Paesi e il piano Mattei in tal senso è propedeutico. Ma le misure di questo decreto ci permetteranno di utilizzare anche le potenzialità del nostro Paese consentendoci di salvaguardare la sicurezza energetica e la sostenibilità ambientale tutelando la nostra economia”. Lo dichiara in aula, durante la discussione generale sul dl Energia, la senatrice di Fratelli d’Italia Marta Farolfi.

“Il centrosinistra, bocciato dagli italiani alle urne, oggi sale in cattedra e pretende di insegnarci come si governa. Tutto ciò è surreale. L’Italia che ci hanno lasciato era un Paese profondamente dipendente a livello energetico dal gas russo. Qualcosa che ha messo in grande difficoltà la nostra Nazione. Il governo Meloni è intervenuto per trovare una nuova strada ai problemi energetici. Siamo intervenuti sul fronte interno e sul fronte estero. L’Italia è impegnata a 360 gradi sul fronte climatico, pronta a investire su risorse per sostituire le fonti fossili e incentivare la transizione energetica. Il decreto di cui stiamo discutendo è solo l’ultimo tassello. Quella delle sinistre è, al contrario, una transizione ipocrita: quella che finge di non vedere il contesto in cui operiamo. Il centrodestra è ancora una volta impegnato a risolvere i problemi che ha ereditato. Lavoriamo per garantire la sicurezza energetica, consapevoli che il governo Meloni ha una visione politica che mancava da anni”. Lo dice in aula il senatore di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi.