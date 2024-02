Economia: crescita PIL italiano segnale incoraggiante nonostante stagnazione area Ue

“I dati del fondo monetario internazionale relativi alla crescita annua del nostro PIL rappresentano un segnale incoraggiante per il sistema produttivo italiano. Nonostante la stagnazione della media europea, il nostro Paese cresce con un aumento rispetto al 2022 dello 0,7%, trend positivo che sarà fondamentale mantenere ed aumentare anche nel 2024. Continuiamo a lavorare per mettere le nostre imprese nelle migliori condizioni per produrre, aumentare i posti di lavoro, creare ricchezza e benessere”.

Lo dichiara il deputato e membro della commissione Attività Produttive, commercio e turismo alla Camera, Silvio Giovine.