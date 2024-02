IA: leadership tecnologica è cruciale per futuro della nazione

“Al tavolo di lavoro di stamane, organizzato da Icom, con Microsoft, AgID, Inps, Confindustria, Anitec-Assinform e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, ho rimarcato quanto la necessità di leadership tecnologica sia cruciale per il futuro dell’Italia. In questo delicato momento di corsa all’avanzamento tecnologico, infatti, è di fondamentale importanza non rimanere indietro.

Il governo sta attuando importanti azioni per l’Intelligenza Artificiale come il reclutamento di esperti nel campo e la creazione del Comitato di Coordinamento per l’aggiornamento delle strategie sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Questo è composto da esperti di comprovata competenza ed esperienza il cui scopo sarà quello di analizzare l’impatto dell’intelligenza artificiale e mettere a punto il piano strategico italiano con l’obiettivo di guidare lo sviluppo di questa tecnologia in modo responsabile e inclusivo.

Inoltre, il presidente Meloni ha annunciato l’intenzione di creare un fondo per sostenere le start-up italiane nell’ambito dell’intelligenza artificiale e ha dichiarato di lavorare per completare il Piano strategico nazionale per l’IA. L’ambizione è quella di colmare il divario con la media europea: per questo l’Italia ha lanciato un Piano Operativo focalizzato sull’istruzione, la forza lavoro, le competenze informatiche e comunicative specialistiche e l’inclusione sociale. L’obiettivo è quello di raggiungere il 74,6% degli individui con competenze digitali di base entro il 2030”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Beatriz Colombo.