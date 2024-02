Scuola: stanziati 50 mln per agevolare viaggi d’istruzione per redditi bassi

“Come reso noto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, sono stati stanziati 50 milioni di euro, per l’anno scolastico 2023/24, diretti ad agevolare i viaggi d’istruzione destinati alle famiglie con basso Isee”.

“Secondo le stime, si tratta di una potenziale platea di 330mila studenti. Credo che i viaggi di istruzione e le visite didattiche siano strumenti fondamentali per la formazione dei nostri ragazzi, ai quali tutti devono poter avere accesso. Ancora una volta, dimostriamo che siamo attenti alle categorie economicamente svantaggiate, superando la retorica senza sostanza delle sinistre e per questo voglio sentitamente ringraziare il presidente Meloni e il ministro Valditara per l’impegno profuso su questo dossier”.

Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera, presidente del Comitato per la Legislazione del Senato della Repubblica.