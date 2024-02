Giustizia: avviata discussione su ddl per creazione piattaforma unica telematica

Con questa proposta di legge, che vede la mia firma, per cui si è avviata la discussione in Commissione Giustizia in Senato, si vuole contribuire al processo di razionalizzazione e digitalizzazione della gestione dei processi telematici. Fino ad oggi, il deposito degli atti processuali, doveva avvenire tramite differenti portali con gestioni diversificate, con questo disegno di legge si istituisce una piattaforma unica telematica presso il Ministero della Giustizia e che permetterà agli avvocati di effettuare il deposito telematico dei documenti e degli atti processuali, in modo agevole e permetterà di ricevere immediatamente riscontro da parte delle cancellerie sui documenti depositati mediante upload o caricamento. Il disegno di legge intende, altresì, proporre l’eliminazione del deposito dei documenti e degli atti processuali tramite posta elettronica certificata (PEC) e in forma cartacea. L’intera avvocatura, ha manifestato favorevole interesse in merito, perché concorde sul fatto che il caricamento sulla piattaforma offra maggiori garanzie di funzionamento e velocità rispetto all’utilizzo dell’ormai anacronistica «busta telematica», ma soprattutto rende il tutto più chiaro e fruibile per l’utenza.

Così il senatore di Fdi Marco Silvestroni, segretario di Presidenza e componente della Commissione Giustizia.