Istat: occupazione record, stracciati auspici Pd e M5s

“Sale l’occupazione, scende ancora la disoccupazione: anche oggi arrivano dei numeri che stracciano i peggiori auspici delle opposizioni che speravano in un futuro catastrofico per l’Italia guidata dal governo Meloni. A dicembre 2023 l’Istat ha registrato un aumento di 456mila occupati rispetto al dicembre dell’anno precedente. A fronte dell’occupazione che sale al 61,9%, scendono sia la disoccupazione giovanile al 20,1%, che quella totale al 7,2%, livello più basso dal 2008. La strada dell’immobilismo, di bonus fallimentari e di misure assistenzialistiche tanto cara a Pd e M5s è stata definitivamente archiviata: la rotta per il rilancio dell’occupazione finalmente è stata intrapresa”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.

“Questi risultati sono motivo di orgoglio per la nostra Nazione e alimentano speranze per il futuro, nonostante le previsioni pessimistiche di alcuni, e confermano che le politiche del governo Meloni stanno dando i loro frutti, delineando un quadro economico più solido e promettente per il Paese”. Lo dice il deputato di Fratello d’Italia, Antonio Giordano.

“L’Italia sta dimostrando di avere le risorse e la volontà per superare le sfide più difficili. Con il sostegno del governo e l’impegno di tutti i cittadini, possiamo costruire un’Italia più forte e prospera per le generazioni a venire”, aggiunge Luca Sbardella, deputato di Fratelli d’Italia.

“Continueremo a impegnarci su questa strada convinti che l’unico modo per combattere la povertà è sostenere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile che assicuri piena occupazione e lavoro dignitoso per tutti”, afferma il deputato di Fratelli d’Italia, Silvio Giovine.