Pnrr: Italia prima in Europa, Pd se ne faccia una ragione

“Boccia e il Pd possono solo imparare da questo governo come si struttura la gestione del Pnrr. E risulta incredibile che, da sinistra, arrivino attacchi e polemiche sterili su quanto il nostro esecutivo e il ministro Fitto abbiano fatto negli ultimi tempi su questo tema. Il governo Meloni risulta al primo posto in Europa per quanto rigurarda l’avanzamento dell’implementazione del Piano. L’Italia è il primo Paese ad aver richiesto, lo scorso 29 dicembre, il pagamento della quinta rata. Eppure il Pd denuncia mitici ritardi e carenza di fondi, dimostrando una drammatica disconnessione dalla realtà. La nostra maggioranza è più unita che mai, il Pd e Boccia se ne facciano una ragione”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Salvo Pogliese, capogruppo in commissione Industria a Palazzo Madama.

“Ammontano a 102 miliardi i finanziamenti che l’Italia è riuscita finora a ottenere dall’Europa per il Pnrr attraverso quattro rate. Non solo, il 29 dicembre scorso la nostra Nazione è stata la prima ad aver richiesto anche il pagamento della quinta rata. Consiglierei allora ai colleghi di centrosinistra di informarsi a Bruxelles, dove la commissione Ue ha approvato la revisione complessiva del Pnrr consentendo all’Italia di rimodulare gli obiettivi e di inserire nel Piano nuove misure in favore del tessuto produttivo e delle famiglie”, ribadisce in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia Anna Maria Fallucchi, componente della commissione Industria.