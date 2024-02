Superbonus: finita l’epoca della vulgata tutto gratis

“Soddisfatti del parere favorevole del Governo al nostro ordine del giorno che bandisce dalla comunicazione istituzionale la parola “gratuitamente” o altra terminologia fuorviante in relazione a prestazioni o servizi statali che, pur non implicando un pagamento diretto da parte del cittadino destinatario, comportino oneri diretti ed indiretti a carico della finanza pubblica. La vulgata propagandistica del “tutto gratis” applicata al Superbonus e agli altri bonus edilizi ha fatto grandissimi danni all’Italia e creato un enorme buco nelle finanze pubbliche: circa 150 miliardi che graveranno sul bilancio dello Stato e quindi sugli interventi a sostegno di famiglie ed imprese”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Francesco Filini, responsabile del programma di FdI e proponente dell’Odg.

“Grazie al parere favorevole dato dal Governo al nostro ordine del giorno si chiude la stagione della vulgata propagandistica del ‘tutto gratis’. Registriamo in proposito il voto contrario di Cinque Stelle e Pd, i due attori principali della sciagurata stagione in cui si prometteva ai cittadini l’impossibile: ristrutturare casa gratis. Uno slogan mendace che ha generato una enorme slavina sui conti pubblici. Evidentemente questa doverosa operazione di verità e trasparenza li ha messi in grave imbarazzo”. Lo dice il senatore di Fratelli d’Italia, Fausto Orsomarso, capogruppo in Commissione Finanze di Palazzo Madama.

“L’accoglimento dell’ordine del giorno di Fratelli d’Italia alla Camera da parte del governo con cui viene sancito uno stop all’avverbio ‘gratuitamente’ in riferimento al superbonus e, più in generale, alle prestazioni o servizi statali che, pur non implicando un pagamento diretto da parte del cittadino destinatario, comportino oneri diretti ed indiretti a carico della finanza pubblica, è sicuramente una buona notizia. Affermare che fosse tutto gratis, applicando questa terminologia al superbonus e agli altri bonus edilizi, ha determinato uno sfacelo finanziario nelle casse dello Stato che pagheremo per molto tempo”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Guido Quintino Liris, capogruppo FdI in Commissione Bilancio a Palazzo Madama.

“Finalmente non sarà più possibile prendere in giro i cittadini. Di gratuito non c’è stato nulla, e in futuro, grazie al nostro governo, non si potrà finalmente più dire. Non a caso la sinistra, abituata a prendere in giro gli italiani, ha votato contro”. Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Finanze alla Camera Saverio Congedo.