Ambiente: avvio CER passo importante verso la transizione energetica

“Siamo molto soddisfatti per l’entrata in vigore del decreto del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica che dà il via alle comunità energetiche rinnovabili (Cer), grazie alle quali sarà possibile accelerare la diffusione di forme di autoconsumo di energia da fonti green.

Nello specifico, le agevolazioni previste per realizzare una Cer sono di due tipi: un incentivo in tariffa rivolto a tutto il territorio nazionale e un contributo a fondo perduto indirizzato ai territori dei Comuni sotto i 5mila abitanti a valere sui fondi stanziati dal Pnrr. Per ottenere le agevolazioni, le comunità energetiche rinnovabili devono risultare regolarmente costituite alla data di presentazione della domanda di accesso agli incentivi e si applicano agli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, la cui potenza nominale massima non deve risultare superiore a un megawatt”.

Lo dichiarano i senatori Gianni Rosa ed Etel Sigismondi, rispettivamente vicepresidente e capogruppo in commissione Ambiente in Senato.

“E’ stato compiuto un altro fondamentale passaggio riguardo la politica energetica messa in campo dal governo Meloni che si inserisce nel più grande mosaico della transizione energetica in cui la nostra nazione è impegnata. Alle ipocrite strumentalizzazioni del Pd e dei 5 stelle, che anche su questo tema mentono circa l’operato del governo, noi rispondiamo con i fatti”, concludono.