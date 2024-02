Consiglio Ue: lavoro del premier Meloni compatta l’Europa su temi strategici

“I risultati raggiunti oggi dal Consiglio europeo compattano la Ue su temi cruciali come l’intensificazione della lotta alla immigrazione illegale. Risultati sui quali ha inciso in maniera decisiva il paziente lavoro del presidente Giorgia Meloni, che da mesi e’ attiva per ricucire gli strappi all’interno del Consiglio Ue e dialogando con tutti gli Stati e le istituzioni della Ue”.

E’ quanto dichiarano il co-presidente del gruppo Ecr al Parlamento europeo, Nicola Procaccini di Fratelli d’Italia, e il capo delegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, Carlo Fidanza.

“L’attuazione del pacchetto di aiuti finanziari da 50 miliardi di euro per l’Ucraina garantisce sostegno economico a Kiev ma sarà comunque sottoposto a un controllo annuale e, se necessario a una revisione del finanziamento. Come chiesto da tempo dall’Italia, nel pacchetto varato dal Consiglio Ue vi è anche l’approvazione di una dichiarazione finale sul meccanismo che blocca i fondi europei destinato a una nazione per violazione dello stato di diritto. Meccanismo che non deve più essere legato a pregiudizi di natura politica e comunque applicato con un equo trattamento.

Importante – concludono Procaccini e Fidanza- anche la destinazione di nuovi fondi alla lotta contro l’immigrazione illegale e i trafficanti di essere umani, in un contesto in cui si rafforza la linea voluta dall’Italia sulla centralità della dimensione esterna nelle politiche migratorie della Ue”.