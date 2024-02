Difesa: Europa non può disimpegnarsi da scenario africano

L’ampia audizione tenuta dal Ministro Guido Crosetto questa mattina, nella seduta delle Commissioni Difesa riunite a Montecitorio, ha toccato diversi argomenti inerenti agli scenari di crisi che coinvolgono l’Italia e l’Europa in Medio Oriente, ma non solo. Quanto avviene nel Mar Rosso con lo stretto di Beb el-Mandeb e le incursioni Houthi indica una chiara strategia da parte di attori come Cina, Iran e Russia nel combattere una guerra ibrida. La guerra non cambia mai, riesce a far danni anche senza lasciare macerie. Il Mar Rosso è un’area fondamentale per le nostre esportazioni e la nostra proiezione internazionale, per questo la partecipazione alla missione europea Aspides, per vigilanza e difesa dei navigli commerciali nell’area, è un’ottima notizia per tutti noi. Importante non abbassare la guardia, lo scenario si fa sempre più pericoloso ed una buona azione diplomatica non può prescindere da una manifestazione delle capacità di difesa. La nostra sfida è riuscire a tenere il passo con la velocità con cui tutto questo avviene nel rispetto dei nostri valori e dei nostri principi.

Così in una nota l’On. Monica Ciaburro di Fratelli d’Italia, Vicepresidente della Commissione Difesa alla Camera