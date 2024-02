Firenze: molotov consolato Usa, solidarietà a diplomatici. Nessuna copertura a estremisti

“Il lancio di molotov verso il consolato degli Stati Uniti, avvenuto questa notte a Firenze, è un fatto criminale di una gravità inaudita: estremisti politici violenti non devono avere alcuna copertura. La nostra solidarietà e stretta vicinanza per l’inqualificabile gesto va innanzitutto al personale diplomatico americano. Le istituzioni diano una risposta forte ed immediata contro questo gesto inqualificabile e forniscano totale collaborazione e supporto alle forze dell’ordine per individuare al più presto i responsabili. Il governo è già al lavoro in questo senso.”. Lo afferma in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.

“Esprimiamo indignazione per il lancio di bottiglie incendiarie contro il consolato Usa a Firenze. Auspichiamo si faccia chiarezza e si identifichino al più presto i responsabili di un gesto tanto grave quanto inquietante. Un’azione del genere deve trovare la netta condanna da parte di tutti gli schieramenti politici senza esitazione alcuna. La dialettica politica che è alla base del confronto democratico deve arginare e respingere la violenza e il terrorismo che solo una ridicola minoranza vuole riportare in Italia”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.