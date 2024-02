Ue: aiuto a Kiev frutto della mediazione di Meloni

“La revisione del bilancio pluriennale con lo stanziamento di 50 miliardi di euro per l’Ucraina ottenuto nell’ultimo Consiglio europeo straordinario è un risultato importante raggiunto grazie al ruolo svolto dal governo italiano. Questo concreto aiuto a Kiev, arrivato con una votazione unanime, ha visto la mediazione svolta dal presidente Meloni con il premier ungherese Orban sul Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell’Ue. Anche stavolta possiamo dirci orgogliosi della considerazione politica e diplomatica ottenuta dall’Italia grazie all’intelligente e proficua azione di Giorgia Meloni”. Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla camera, Tommaso Foti.

“Non vi è dubbio che il risultato straordinario dell’unanimità raggiunto oggi a Bruxelles sui fondi per l’Ucraina sia stato centrato grazie al ruolo strategico giocato dal nostro Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ancora una volta il governo e in particolare il Premier dimostra con i fatti la sua forza e il credito conquistato a livello internazionale. Dopo anni di politica fatta di troppi slogan e scarsi risultati finalmente torna l’orgoglio di un Paese che riesce a farsi ascoltare in Europa e nel mondo”, così il deputato di Fratelli d’Italia Giangiacomo Calovini, Capogruppo della commissione Affari Esteri.

“La notizia dell’accordo raggiunto a Bruxelles è una grande notizia. Lo è per il risultato raggiunto in sé e anche per il ruolo fondamentale giocato in questa direzione dal Premier Giorgia Meloni che conferma la sua capacità straordinaria di dialogo con tutti i leader, compreso l’ungherese Victor Orban. Quanto avvenuto è ulteriore prova della credibilità e autorevolezza che l’Italia ha acquisito, giorno dopo giorno, nel panorama internazionale”, aggiunge il deputato di fratelli d’Italia e componente della commissione politiche Ue, Antonio Giordano.