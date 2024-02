Banche: Italia primo paese per investimenti BEI

“Se è vero che nessuna società può crescere ed evolvere adeguatamente se al suo interno manca un accettabile legame di fiducia tra cittadini, imprese e governo, i dati diffusi dalla BEI (Banca Europea per gli Investimenti) per il 2023 ci fanno capire quanto questo legame sia particolarmente forte e consolidato dopo solo un anno e mezzo di Governo Meloni.

Ieri il Gruppo BEI (costituito dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti) ha presentato a Roma i risultati della sua attività in Italia nel 2023 e la nostra nazione si conferma primo paese per i finanziamenti della Bei: nel 2023 sono arrivati oltre 12,2 miliardi, cifra in crescita rispetto al 2022 (+22%) e il maggior contributo dato nell’anno ai paesi soci della Banca. Forte aumento degli investimenti contro il cambiamento climatico con un record dei finanziamenti verdi: oltre 7 miliardi di cui quasi 3 miliardi per RepowerEu.

Un capitolo importante riguarda poi le piccole e medie imprese. In collaborazione con le principali banche pubbliche e commerciali del Paese, il gruppo ha finanziato le esigenze di liquidità e di capitale circolante delle Pmi con quasi 3 miliardi di euro, sostenendo oltre 58mila imprese che impiegano più di un milione di persone”.

Lo dichiara Carmen Letizia Giorgianni, deputato di Fratelli d’Italia.