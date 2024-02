Bonus mamme: passo in avanti a favore della natalità

“Quanto promesso dal governo Meloni per sostenere le famiglie italiane oggi si concretizza con l’entrata in vigore del bonus mamme. Una misura concreta che porterà circa 140 euro netti in più nelle buste paga delle madri lavoratrici a tempo indeterminato, senza alcun limite di reddito. Dopo anni di aiuti promessi solo sulla carta da parte di una sinistra che ha relegato le mamme lavoratrici in un angolo, oggi grazie al governo di centrodestra arriva un primo ma importante passo in avanti per incentivare la natalità nella nostra nazione”. Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli.

“Da oggi in poi oltre 700mila donne, impegnate quotidianamente a conciliare il lavoro con la maternità, riceveranno un notevole contributo economico in più direttamente in busta paga. Si tratta di 500 euro al mese. Questo, grazie all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fortemente voluto dal governo Meloni in legge di Bilancio. Un’altra promessa mantenuta a sostegno delle famiglie e delle donne”, aggiunge in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia Ester Mieli.

“L’attenzione del governo Meloni nel supportare le famiglie e la natalità in Italia è massima. Lo conferma il bonus che sarà destinato alle madri lavoratrici. Quanto realizzato da questo esecutivo in sostegno delle nascite conferma quanto promesso in campagna elettorale agli elettori. Le sterili polemiche della sinistra vengono polverizzate dai fatti”, così la senatrice di Fratelli d’Italia, Domenica Spinelli.

“Oggi è un giorno di speranza per tutte le mamme lavoratrici che finalmente vedono un raggio di luce nella loro quotidianità, grazie all’esenzione dai contributi previdenziali che si traduce in un aumento del salario. Continueremo con cuore e determinazione a promuovere politiche che garantiscono che nessuna donna debba mai sentirsi costretta a sacrificare la sua carriera o la sua famiglia”. Lo dice il deputato di Fratelli d’Italia, Luca Sbardella.