Carne coltivata: nessun blocco dall’Europa

“Non c’è nessuno stop da parte dell’Unione Europea alla legge contro la carne coltivata adottata dall’Italia. Lo dice chiaramente anche il portavoce della Commissione UE quando evidenzia come ‘la Commissione in questa fase non ha nessuna osservazione e nessun commento’ e come non sia stato fatto alcun commento sulla sostanza della norma. So che qualcuno continua a diffondere fake news, sperando magari di influenzare la situazione, ma la realtà è che l’Italia è la prima nazione al mondo ad aver vietato la produzione e il commercio della carne sintetica”.

Così il presidente della IX Commissione Senato – Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare – Luca De Carlo.