Ex Ilva: bene sentenza Tribunale di Milano che rigetta istanza Acciaierie d’Italia

“Esprimo viva soddisfazione per la decisione odierna del giudice delegato del Tribunale di Milano di rigettare l’istanza di Acciaierie d’Italia contro l’amministrazione straordinaria che, tra l’altro, è anche finalizzata a garantire una protezione per le aziende e i lavoratori dell’indotto. Questa sentenza dimostra la bontà dell’azione che il governo Meloni e, nello specifico, il ministro Urso stanno portando avanti per garantire l’operatività dell’Ex Ilva, nel rispetto del lavoro, della salute e dell’ambiente. Avanti così”.

Lo dichiara in una nota il senatore Ignazio Zullo, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Lavoro.