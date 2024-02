La Senatrice Isabella Rauti, Sottosegretario alla Difesa, incontra in Florida gli iscritti del locale circolo di Fratelli d’Italia

Durante il viaggio istituzionale in Florida la Senatrice Isabella Rauti, Sottosegretario alla Difesa, ha avuto modo di incontrare e ricevere un caloroso benvenuto anche da parte della delegazione di Fratelli d’Italia in Florida, coordinata da Anna Zuccarone e composta da amici provenienti da diverse aree dello stato americano. I nostri connazionali hanno avuto l’occasione per confrontarsi con la Senatrice Rauti su diversi temi di attualità, riguardanti gli italiani nel mondo e non solo.

A formulare i saluti al Sottosegretario anche Vincenzo Arcobelli, esponente di lungo corso di Fratelli d’Italia nel Nord America e Presidente del Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo. Unanime apprezzamento, da parte di tutti loro, nei confronti della Senatrice Rauti di cui è stata apprezzata la sensibilità, il riconoscimento ed il rispetto nei confronti degli italiani nel mondo.

La Senatrice Rauti si trovava in missione negli USA per partecipare all’arrivo a Miami del Catamarano “Lo Spirito di Stella”, imbarcazione priva di barriere che dopo due mesi di navigazione dalla sua partenza dal porto di Genova, ha fatto tappa in Florida. Un progetto voluto dalla Onlus “Lo Spirito di Stella” e del suo fondatore, Andrea Stella, che nonostante sia affetto da paraplegia agli arti inferiori conduce autonomamente il catamarano con cui, grazie al sostegno di numerose aziende, porta avanti attività e campagne di sensibilizzazione come questa che ha visto il sostegno del Ministero della Difesa, guidato da Guido Crosetto, sempre dalla parte dei progetti che si prefiggono di promuovere l’abbattimento delle barriere e la tutela dei diritti delle persone con disabilità.