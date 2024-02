Stem: aiutiamo i giovani a prepararsi al futuro

“Stiamo assistendo a un cambio di paradigma nel mondo del lavoro. C’è una crisi dell’offerta di lavoro nelle alte competenze scientifiche da un lato e dall’altro ci sono aziende che hanno fame di queste competenze.

Il compito di un legislatore attento, allora, è quello di intervenire con tutti gli strumenti a sua disposizione per colmare questo gap. Occorre informare i giovani, fare sapere loro non solo che le materie Stem- le materie tecnico scientifiche- sono affascinanti e non ostiche, come per troppo tempo è stato raccontato, ma anche e soprattutto che da queste materie possono derivare straordinarie opportunità di lavoro in futuro.

Lo racconteremo ai giovani dal 4 all’11 febbraio nella prima settimana Stem istituita per legge dal governo Meloni e fortemente voluta da Fratelli d’Italia che, come sempre, dimostra la straordinaria capacità di stare con i piedi ben piantati per terra ma con lo sguardo volto al futuro”.

Lo dichiara Marta Schifone, capogruppo di Fratelli d’Italia della commissione Lavoro alla Camera dei deputati e prima firmataria della legge sulla istituzione della settimana Stem, nella giornata di lancio della settimana che si è tenuta questa mattina al tempio di Adriano.