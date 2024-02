Turismo: Italia prima in Europa per istituto Demoskopika è ottima notizia

L’istituto Demoskopika mette l’Italia al primo posto nella classifica generale della reputazione turistica tra tutti i paesi europei. SI tratta di un’ottima notizia perché è indice di qualità sempre maggiore nei servizi, nell’accoglienza e nella reputazione sui social. La vocazione turistica della nostra Nazione cresce ogni anno di più e questa ricerca è lì a dimostrarlo, con oltre un milione e mezzo di pagine web indicizzate per tutti i paesi. Del resto questa graduatoria non fa altro che confermare quanto di buono sta facendo il Governo su questo fronte: arte, città, borghi, mare, montagna, laghi, enogastronomia, turismo religioso: una varietà di mete da far invidia a ogni altro paese. Un patrimonio che l’Esecutivo guidato da Giorgia Meloni valorizza sin dal primo giorno del suo insediamento. In questa classifica l’Italia non è nei primi posti soltanto nella comunicazione istituzionale sui social. È un risultato che ci spinge a lavorare ancor meglio anche in questa direzione alla vigilia dell’apertura della borsa internazionale del turismo che si terrà a Milano nei prossimi giorni.

Lo ha detto Gianluca Caramanna, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo alla Camera.