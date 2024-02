Fisco: con governo Meloni record entrate da lotta ad evasione

“I dati dell’Agenzia delle Entrate, presentati oggi dal suo direttore Ernesto Maria Ruffini, sono eloquenti: nel 2023 lo Stato ha incassato 24,7 miliardi di euro dal recupero dall’evasione, 4,5 miliardi in più rispetto all’anno precedente. Un +22% che testimonia la bontà dell’operato del governo Meloni in tema di lotta all’evasione e smentisce le fandonie della sinistra su fantomatici regali a chi non paga le tasse”. Lo dichiara in una nota il senatore Guido Liris, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Bilancio.

“Nel dettaglio, si legge, 19,6 miliardi derivano dalle ordinarie attività di controllo svolte dal fisco e 5,1 miliardi da misure straordinarie, come rottamazione delle cartelle, definizione delle liti pendenti e pace fiscale. Numeri che certificano l’efficacia delle iniziative del governo Meloni e l’inutilità delle accuse della sinistra”. Lo dice in una nota il senatore Fausto Orsomarso, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Finanze.

“Questa è la risposta più eloquente alla sinistra, a quell’opposizione che ci ha accusato come un disco rotto di fare condoni e di favorire i furbetti campioni di evasione: solo chiacchiere polverizzate dai fatti”. Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia, Filippo Melchiorre, vicepresidente della commissione Finanze di Palazzo Madama.