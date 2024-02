Agricoltura: anche sui pesticidi la Ue dà ragione all’Italia

“I pesticidi entro una certa soglia sono indispensabili per garantirci il cibo che ci serve. E in Europa inquiniamo molto meno che nel resto del mondo. Limitarli sarebbe stato un suicidio per la nostra produzione e un controsenso ambientale che solo gli eco-talebani non riescono a capire. L’Italia porta a casa un risultato fondamentale”. Lo dichiara Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia all’Europarlamento.

“La coerenza che manca alle opposizioni è parte fondante dell’azione del governo Meloni e delle misure prese dal ministro Lollobrigida che hanno sempre supportato le istanze degli agricoltori e – a differenza di Francia e Germania – hanno mantenuto i sussidi per le agevolazioni al gasolio, mettendo a disposizione circa un miliardo di euro. Che la strada intrapresa sia quella giusta, ad esempio, è l’importante segnale arrivato oggi dall’Europa, con l’annuncio della Commissione europea del ritiro della proposta legislativa sui pesticidi che va nella direzione auspicata dal governo Meloni”, afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.

“Come ha evidenziato anche il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, da quando Fratelli d’Italia è al governo la nostra nazione si è fatta valere in Europa sui temi dell’agroproduzione, dicendo no alle politiche ideologiche pseudo-ambientaliste e spingendo per una sostenibilità che coniughi ambiente, tenuta sociale e redditività per le imprese. Un esempio chiaro in questo senso è quello delle TEA – Tecniche di Evoluzione Assistita, che fanno convivere innovazione, ricerca, tradizione e una produzione che deve puntare al ‘più e meglio’. L’Europa ha capito che il vento sta cambiando, e con il rinnovo di giugno del Parlamento Europeo siamo pronti a cambiare l’Europa”, sottolinea il senatore di Fratelli d’Italia Luca De Carlo, presidente della IX Commissione Senato – Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare.

“Anche sul tema dei pesticidi, infatti, Bruxelles fa un passo indietro e dà ragione all’Italia, con la differenza che il governo Meloni ha anticipato tutti, così come sul tema della carne sintetica, per convinzione, come dimostra anche il prossimo intervento normativo per il riconoscimento formale dell’agricoltore come custode del territorio, e non soltanto in risposta al clima di proteste che agita il cuore dell’Europa”, aggiunge il deputato di Fratelli d’Italia Giandonato La Salandra, componente della Commissione Agricoltura.

“L’annuncio della presidente Von Der Leyen di ritirare la proposta di regolamento sui pesticidi e di introdurre incentivi con sussidi per gli agricoltori costituisce un progresso significativo“, conclude Luca Sbardella, deputato di Fratelli d’Italia.