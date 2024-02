Kosovo: preoccupazione per scontri, sostegno italiano convinto

Il Sen. Giulio Terzi (FdI), Presidente della Commissione per le Politiche dell’UE del Senato, ha incontrato oggi il Vice Premier e Ministra degli Affari Esteri e della Diaspora della Repubblica del Kosovo Donika Gervalla Schwarz per affrontare la questione della sicurezza nella regione balcanica, in particolare rispetto alle tensioni ancora esistenti tra il Kosovo e la Serbia. Durante la conversazione sono emersi i progressi compiuti nella collaborazione in materia di sicurezza ed è stato ribadito l’impegno in tutti i Balcani per la comune affermazione dello Stato di Diritto e della libertà e della stabilità in cui l’Italia, assieme all’UE, con il governo Meloni è impegnato quotidianamente. Il dialogo si è poi incentrato sugli scontri avvenuto lo scorso settembre in un comune a maggioranza serba a nord del Kosovo, quando un commando armato ha attaccato il villaggio di Banjska.

“Gli scontri che hanno avuto luogo nel nord del Kosovo il 24 settembre scorso sollevano molta preoccupazione. Non sono da sottovalutare e per questo le interazioni con il Presidente Meloni e il Ministro Tajani volti a trovare una soluzione definitiva sono importanti” ha detto Terzi che ha proseguito sottolineando che “il sostegno italiano al Kosovo è convinto vista la chiara volontà di Pristina di collocarsi nel quadrante europeo ed euro-atlantico. Sono elementi chiave per le relazioni in politica estera ed economica che entrambi i Paesi devono rafforzare ulteriormente.”

Terzi ha anche ricordato che anche la Serbia è un Paese amico dell’Italia e un Paese candidato alla membership UE dal 2012 per cui sarà importante cogliere il quadro negoziale per portare avanti un dialogo di pace franco che tenga conto dei diritti, delle esigenze e delle identità nazionalità di entrambe le parti.

Infine Terzi ha accolto con soddisfazione un recente sondaggio effettuato dall’IRI secondo il quale l’81% dei cittadini kosovari nota e giudica sempre più positivamente i vantaggi derivanti dal vivere in un Paese governato dallo Stato di Diritto ed ha convenuto che il Parlamento europeo ha espresso una posizione netta e di grande importanza per sostenere una stabilizzazione nel quadro di un percorso di integrazione europea”.