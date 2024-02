Scuola: contro aggressioni docenti serve cultura del rispetto

“Costituzione di parte civile da parte dello Stato contro chi compie atti di violenza nei confronti dei docenti e approvazione del ddl sul voto in condotta sarebbero due segnali importanti da dare da parte della politica, dopo l’ennesima aggressione messa a segno nei confronti di un insegnante. Nel corso degli ultimi decenni abbiamo sempre più frequentemente assistito a episodi di violenza che denotano come sia stata persa di vista la cultura del rispetto nei confronti del corpo docenti e del personale scolastico. Cultura del rispetto che va ricostruita dando un segnale forte con il necessario contributo delle famiglie che hanno il dovere di fare la loro parte in questa partita altrimenti nessuna legge potrà limitare i danni”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Grazia Di Maggio, componente della commissione Cultura.