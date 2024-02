Agricoltura: legge approvata oggi conseguenza del nostro lavoro per il settore

“Non è certo oggi che Governo e Parlamento si ricordano dell’agricoltura e del ruolo prezioso degli agricoltori. Quello che abbiamo approvato in aula alla Camera è solo l’ennesimo provvedimento che mostra verso questa categoria tutta la nostra attenzione. Il settore primario, con questo esecutivo, è diventato strategico per l’Italia, sia per il valore delle sue produzioni, sia per la valorizzazione del ruolo di tutela dell’ambiente e della biodiversità. La promozione della figura di agricoltore custode dell’ambiente e una giornata dedicata ai suoi lavoratori non sono altro che una diretta conseguenza del lavoro che in questa legislatura stiamo facendo per il settore”. Lo dichiara Aldo Mattia, responsabile del dipartimento Agricoltura di Fratelli d’Italia e capogruppo del partito in commissione Ambiente alla Camera.

“Finalmente con questo disegno di legge viene riabilitata la figura dell’agricoltore che non è nemico dell’ambiente, come qualcuno vorrebbe farci credere, ma quale presidio fondamentale di tutela del paesaggio e della biodiversità. Inoltre, l’istituzione della Giornata nazionale dell’agricoltura consentirà di accrescere la conoscenza e la consapevolezza attorno all’importanza delle attività svolte dagli agricoltori a favore della collettività, soprattutto tra i più giovani”, aggiunge il deputato di Fratelli d’Italia Cristina Almici, componente della Commissione Agricoltura alla Camera.

“Fratelli d’Italia ed il governo Meloni sono e saranno sempre dalla parte degli agricoltori, senza se e senza ma. Questa legge di valorizzazione del ruolo dell’agricoltore arriva a sostegno dell’intenso lavoro che il Ministro Francesco Lollobrigida sta svolgendo in Italia e in tutta Europa per restituire dignità ad un comparto per troppo tempo lasciato nelle retrovie da un certo mondo politico”, sottolinea Monica Ciaburro, deputato di Fratelli d’Italia e componente della commissione Agricoltura alla Camera.

“Questo atto legislativo conferma il ruolo centrale dell’agricoltura come pilastro della sostenibilità ambientale, promuovendo l’adozione di tecnologie innovative e pratiche agricole che preservino le risorse naturali e riducano l’impatto sull’ecosistema. In questo modo, si garantisce la protezione dell’ambiente per le attuali e future generazioni, promuovendo un equilibrio duraturo tra le necessità agricole e la conservazione dell’ambiente naturale”, conclude il deputato di Fratelli d’Italia Luca Sbardella.