Azerbaigian: delegazione italiana Osce nel paese per osservazione elezioni presidenziali

L’Italia partecipa con una rappresentanza parlamentare all’osservazione delle elezioni anticipate del Presidente della Repubblica che si stanno svolgendo oggi in Azerbaijan. Il team della Delegazione italiana presso l’Assemblea Parlamentare dell’Osce (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa), splendidamente accolto dall’Ambasciatore d’Italia in Azerbaijan, Claudio Taffuri, osserverà il regolare svolgimento delle elezioni nella capitale azera. L’osservazione elettorale è una fondamentale occasione di controllo del rispetto dei basilari valori democratici del suffragio e dell’osservanza delle norme e delle procedure della libera espressione del voto e dell’esplicazione dei principali diritti umani.

Lo dice Fabrizio Comba, deputato di Fratelli d’Italia e membro italiano dell’Osce.