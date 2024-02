Governo: New York Times riconosce peso Meloni in Europa

“Mentre uno dei più prestigiosi quotidiani al mondo “The New York Times” riconosce oggi con un lungo articolo dal titolo “Giorgia Meloni consolida il suo peso in Europa, è un gran momento per lei”, la sinistra senza idee e completamente sopraffatta dai successi di Giorgia Meloni continua con l’ormai stantia vaneggiante litania dell’isolamento internazionale del nostro presidente del consiglio. Davanti al mondo, e non solo agli italiani, è l’ennesima conferma che questa sinistra e i suoi sodali oggi, oltre ad essere incapaci di un’opposizione dignitosa, vivono e affondano in una realtà virtuale totalmente inventata che rappresenta solo i loro deliri onirici”.

Lo dichiara in una nota il vice capogruppo vicario al Senato di Fratelli d’Italia Raffaele Speranzon, in merito all’articolo pubblicato oggi dal The New York Times nella sezione del giornale “World News”, dedicata alle più importanti notizie del panorama mondiale, nel quale si evidenzia il sempre maggior peso e autorevolezza in Europa di Giorgia Meloni.