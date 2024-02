Monte dei Paschi di Siena: con sinistra sprecava miliardi, oggi aiuta conti pubblici

“Dopo anni di disastri e denaro pubblico sprecato, oggi Mps è una banca risanata e addirittura distribuisce utili in anticipo. Per lunghi anni le sinistre hanno buttato i miliardi dei cittadini per risanare le perdite della banca. Oggi, con la nuova governance scelta dal governo come socio pubblico, il Monte dei Paschi vanta due miliardi di utili e anche i conti pubblici ne beneficiano”. Lo afferma in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.

“La nuova governance della banca senese sta lavorando bene e risultati positivi oggi si stanno vedendo con il ritorno alla distribuzione dei dividendi agli azionisti. È con vera soddisfazione che apprendo la notizia degli ottimi risultati illustrati dal Cda di Mps che si è tenuto nella serata di ieri. È palese che il cambio di passo imposto dal nuovo corso del management della banca senese con a capo il presidente Maione e l’Ad Lovaglio, continua a raccogliere successi. Oggi abbiamo una banca solida che gode di buona salute. Per tutto il comprensorio senese e grossetano, i dati positivi prodotti dalla nuova governance bancaria sono non solo importantissimi per il territorio toscano, ma motivo di grande orgoglio per tutto il sistema Italia. Mps ritorna così ad essere risorsa fondamentale e strategica per aziende, imprese, risparmiatori e per le tantissime famiglie del territorio”, sottolinea in una nota Fabrizio Rossi, deputato di FDI eletto nella circoscrizione Grosseto-Siena e coordinatore regionale FDI-Toscana.