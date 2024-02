Moro: Cordoglio per scomparsa

“A nome del gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Maria Fida Moro. Ai suoi familiari vanno le nostre più sentite condoglianze”.

Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

In una vita segnata inevitabilmente dal rapimento ed omicidio del padre, aveva profuso il suo impegno impegno in politica, anche nelle fila di Alleanza Nazionale. Per molti anni si è battuta per l’applicazione della legge 206 del 2004 per il doveroso riconoscimento delle misure riparatrici previste per i familiari delle vittime del terrorismo, finalmente ottenuto nella corrente legislatura grazie all’impegno del Presidente del Consiglio Meloni.

Ha aggiunto il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.