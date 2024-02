Sanità: entro il 2026 fascicolo sanitario elettronico sarà utilizzato al 100%

“Il fascicolo sanitario elettronico verrà utilizzato al 100% entro il 2026, ovviamente sempre sotto il consenso dei singoli cittadini. Bene la notizia che ci ha comunicato oggi il direttore generale dell’Agenzia nazionale per i servizi regionali, Domenico Mantoan, in audizione in Commissione Affari sociali alla Camera dei deputati. E’ un lavoro frutto di anni di dialogo con il Garante affinché possano essere rispettati i principi di privacy dei nostri cittadini nella raccolta dei dati sanitari, la cui tutela è un tema da sempre caro a Fratelli d’Italia”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Francesco Ciancitto, membro della Commissione Affari Sociali alla Camera.