Agricoltura: verso esonero Irpef agricolo piccolo imprese

“Questa protesta non nasce né contro il governo italiano né in Italia, ma in Francia e Germania, dove sono stati eliminati i sussidi per il gasolio. Il governo Meloni, invece, ha investito quasi un miliardo di euro per mantenere questo sussidio. Esiste un problema, già sottolineato ai tempi della Pac, dove la prima proposta prevedeva di lasciare il 10% dei terreni incolti e ridurre del 50% i fitofarmaci. La presidente Von Der Leyen, davanti al Parlamento Europeo, ha chiaramente detto che la Commissione farà una conversione di previsioni perché gli agricoltori devono rimanere centrali nella politica europea. La Pac vale 400 miliardi in 5 anni per gli agricoltori europei.

Per quanto riguarda l’IRPEF agricolo, il cui valore complessivo è di circa 240 milioni di euro, nel proroga-termini vi sono emendamenti che vanno nella direzione di esonerare tutte le imprese piccole, per una misura che varrà 100/120 milioni di euro, somme che il governo si sta impegnando a trovare”.

Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera alla Camera, Tommaso Foti, ospite di Skytg24.