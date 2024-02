Editoria: auguri alla nuova direzione del Secolo d’Italia

“Voglio porgere i miei migliori auguri di buon lavoro ad Antonio Rapisarda e Annalisa Terranova, rispettivamente nuovo direttore responsabile e nuovo vicedirettore del Secolo d’Italia. Sono certo che con la loro esperienza e professionalità, sapranno scrivere un nuovo importante capitolo della storia di questo storico giornale, punto di riferimento culturale per la destra italiana. Il Secolo d’Italia è un quotidiano che parla ai giovani, alle imprese e ai corpi intermedi, sempre con uno sguardo attento alle tematiche culturali e identitarie, con approfondimenti a quel grande cantiere aperto che è la cultura alternativa al politicamente corretto ed al wokismo in Europa e nel mondo. Con questo nuovo corso il quotidiano continuerà ulteriormente ad arricchire il panorama editoriale italiano, costituendo un valore aggiunto per chi si riconosce nella destra politica e culturale”.

Lo dichiara Alessandro Amorese, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Cultura alla Camera e responsabile Attività editoriali del partito.