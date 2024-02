Ex Ilva: bene stanziamento del governo

“Ringrazio il ministro Urso per la grande sensibilità dimostrata venendo in audizione in commissione Industria del Senato per illustrare i due decreti legge sull’ex Ilva”. Lo dichiara in una nota il senatore Salvo Pogliese, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Industria.

“Si tratta – prosegue – di due decreti legge accorpati molto importanti, che determinano, per la seconda volta in sedici mesi, un intervento del Governo su questa tematica. La vicenda dell’ex Ilva – osserva il parlamentare di FdI – ha radici antiche, nonché responsabilità di coloro i quali, nel passato, hanno impedito una soluzione definitiva. Ma non è il momento di attribuire accuse, occorre guardare al presente e al futuro dell’impianto”, afferma ancora.

“In questo senso – continua – ha dunque fatto bene il governo a prevedere lo stanziamento di 320mln di euro per dare continuità produttiva a un impianto strategico per il nostro sistema economico nazionale, all’interno di un contesto geopolitico ove la siderurgia svolge un ruolo fondamentale. Questo impianto – conclude Pogliese – è strategico per l’indipendenza industriale del nostro Paese e va reso compatibile con le esigenze di tutela ambientale, di sicurezza sul posto di lavoro e di salute pubblica”.