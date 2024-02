Ucraina: bene ok a nuovi aiuti

“E’ un bene che l’Italia abbia approvato un nuovo pacchetto di aiuti militari nei confronti dell’Ucraina, impegnata da quasi due anni in una terribile guerra contro l’aggressore russo. In primo luogo, perché sottolinea la vicinanza della nostra Nazione al popolo ucraino che combatte per la libertà di tutta l’Europa e, in secondo luogo, perché certifica la solidità della politica estera del governo Meloni sempre più centrale e protagonista nelle dinamiche internazionali e che in merito al supporto all’Ucraina ha sempre dimostrato grande coerenza”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Giangiacomo Calovini, capogruppo in commissione Esteri alla Camera e relatore del provvedimento.