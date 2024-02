Agricoltura: per FdI e governo Meloni è priorità

“La tutela del mondo agricolo rappresenta per Fratelli d’Italia e il governo Meloni una priorità, come confermano l’incontro a Palazzo Chigi e gli impegni presi dall’aumento dei fondi del Pnrr, dagli iniziali 5 miliardi agli 8 attuali, e la riduzione dell’Irpef per le piccole e medie aziende. Questo sul piano nazionale. C’è poi quello europeo su cui Fratelli d’Italia punta al superamento delle norme volute dalle sinistre, votate un ambientalismo ideologico, che hanno danneggiato e continuano a farlo tanto gli agricoltori quanto i consumatori italiani. Va ricordato che la sinistra si è battuta per norme europee ancora più dannose per gli agricoltori di quelle contro le quali si è sollevata la protesta dei trattori. Noi vogliamo difendere l’ambiente ma non accettiamo l’impostazione ideologica secondo la quale gli agricoltori e in generali la presenza umana sarebbero nemici della natura”.

Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.