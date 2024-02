Immigrazione: ‘Le Monde’ riconosce serietà governo Meloni

“La serietà del lavoro del governo Meloni sulla gestione dei flussi migratori viene riconosciuta anche da ‘Le Monde’. L’autorevole quotidiano francese sottolinea chiaramente la capacità dell’Italia di imporre all’attenzione dell’intera Europa una tematica così fondamentale, in un contesto geopolitico delicato come quello attuale.

Dalla capacità di riunire attorno a sé capi di stato e di governo e ministri africani per illustrare il piano Mattei, al miglioramento delle relazioni tra Roma e Parigi; dal successo diplomatico-migratorio sancito dall’accordo in corso di ratifica fra Albania e Italia, al rapporto privilegiato con il premier britannico, Sunak, basato – tra i vari temi – soprattutto sul controllo delle migrazioni irregolari: quello che le sinistre all’opposizione non sono in grado di riconoscere, è possibile leggerlo nell’editoriale dal titolo ‘Immigrazione: la carta migratoria di Giorgia Meloni’.

Finalmente archiviati i tempi dell’accoglienza ad ogni costo che arricchiva le tasche di criminali senza scrupoli e associazioni pseudo-umanitarie, il governo di centrodestra dimostra che anche sull’immigrazione un’altra politica è possibile”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.