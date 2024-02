Vigili del fuoco, il governo aumenta le indennità di soccorso: “Risultato significativo”

Al Ministero dell’Interno sono stati siglati in via definitiva due accordi integrativi per la distribuzione delle risorse del Fondo di amministrazione a favore del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Con un primo accordo, sottoscritto dall’87 % delle sigle sindacali dei Vigili del Fuoco, sono state incrementate le indennità di soccorso relative all’anno 2018 a favore del personale specialista per un importo complessivo di 1,2 milioni di euro. Il secondo accordo, sottoscritto da tutti i Sindacati, distribuisce per l’anno 2023 risorse pari a circa 470 mila euro per le attività di studio, ricerca e sperimentazione del Corpo nazionale. “Un risultato significativo – ha spiegato il sottosegretario Emanuele Prisco – ottenuto grazie al costante dialogo con i sindacati e che va ad aggiungersi ad altri raggiunti negli ultimi mesi, in favore di professionisti cui dobbiamo la nostra riconoscenza per l’incessante opera che svolgono in favore dei cittadini e della Nazione”.

