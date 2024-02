Covid: Istituzione commissione inchiesta ennesimo impegno mantenuto

“La votazione di quest’oggi con cui si istituisce la Commissione d’inchiesta sulla gestione della pandemia costituisce l’ennesimo impegno mantenuto da Giorgia Meloni con gli italiani. Ora alla Commissione spetta un compito importante: verificare fino in fondo come è stata gestita una delle pagine più drammatiche della storia della nostra Nazione da parte della politica. Lo faremo senza sconti, senza lasciare zone d’ombra, in piena trasparenza al fine di restituire la verità agli italiani”.

Lo dichiara l’on. Galeazzo Bignami.

Il sì finale alla Commissione d’inchiesta parlamentare sul covid è un atto necessario per fare luce su una delle pagine più brutte per la storia d’Italia. Gli insulti scomposti, il nervosismo, le parole infuocate di 5 Stelle, Pd, Conte, Speranza e sinistri vari sono la conferma di quanto sia necessario andare fino in fondo alla ricerca della verità”.

Continua così il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.

Sono troppi gli interrogativi che ancora oggi ci poniamo su quel periodo fosco per l’Italia e il mondo. L’Italia, pur essendo la Nazione ad aver adottato alcune tra le misure più restrittive, è anche quella che ha avuto il maggior numero di decessi. È per loro e per tutti noi che siamo chiamati a fare luce e a cercare giustizia”.

Aggiunge il senatore di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo, capogruppo in commissione Sanità di Palazzo Madama.