Disturbi alimentari: garantita continuità ad assistenza e percorsi di cura

“Come preannunciato dal ministro della Salute Orazio Schillaci nel Question Time del mese scorso, il governo investirà 10 milioni di euro per il 2024 nel Fondo per la lotta ai disturbi alimentari. Grazie ad un emendamento al dl Milleproroghe, verrà garantita la continuità all’assistenza e ai percorsi di cura per chi combatte contro anoressia, bulimia o altri disturbi dell’alimentazione che colpiscono milioni di persone e soprattutto i più giovani. Nei prossimi mesi è inoltre previsto un aggiornamento dei LEA che garantirà, in modo strutturale, la piena copertura finanziaria per l’erogazione delle prestazioni a beneficio di tutti i pazienti affetti da disturbi dell’alimentazione. Questa è l’ennesima dimostrazione di serietà del governo Meloni che in poche settimane alle parole fa seguire i fatti”.

Lo dichiarano in una nota congiunta i deputati di Fratelli d’Italia e rispettivamente Presidente e vicepresidente di Gioventù Nazionale, Fabio Roscani e Chiara La Porta.