Economia: crescono i redditi ma l’inflazione arretra

“Noto con rammarico che, ancora una volta, la presidente Lagarde non vuole fare autocritica su una politica monetaria inefficace e controproducente. Ma il governatore Panetta, ad Assiom Forex, è stato chiaro: il rischio di una spirale prezzi-salari esiste, in teoria; eppure – cito testualmente – ‘le preoccupazioni si attenuano se si leggono i dati con attenzione’. Tra i fattori di produzione, il lavoro incide per una quota minoritaria sui costi delle imprese: l’auspicio è che anche a Francoforte guardino i numeri senza pregiudizi”.

Lo dichiara Marco Osnato – deputato di Fratelli d’Italia, presidente della Commissione Finanze e responsabile economico del partito – commentando l’intervento del numero uno della Bce in audizione dinanzi al Parlamento europeo.

“In Italia stiamo applicando una visione semplice: un fisco meno intrusivo nella vita delle imprese riesce a contenere il prezzo dei beni intermedi e, a cascata, dei prodotti finiti”, prosegue l’esponente di FdI. “Anche grazie a politiche in favore del potere d’acquisto delle famiglie, il risultato sono redditi in crescita e, al tempo stesso, un’inflazione in ritirata. Magia, ‘voodoo economics’? No, è semplicemente il buongoverno dell’esecutivo Meloni e della maggioranza di centrodestra: misure concrete, precise, al posto di mancette elettorali e sussidi a pioggia. Forse l’opposizione non lo comprende, ma questa è la realtà di oggi e dei prossimi anni”, conclude Osnato.