Italia-Albania: da governo fermezza nelle politiche migratorie

“Il Protocollo di cooperazione con l’Albania per la gestione dei migranti rappresenta un contributo significativo al contrasto alla immigrazione irregolare e al contrasto del traffico di esseri umani. L’intesa appena ratificata dal Parlamento è largamente apprezzata in Europa e ci auguriamo che sia pienamente efficace quanto prima, contribuendo alle politiche di rimpatrio e di riduzione dei flussi migratori in Italia, dati che già hanno fatto registrare una importante flessione negli ultimi mesi grazie alle intese con i paesi di partenza. Il governo italiano sta affrontando con ogni mezzo l’immigrazione clandestina: le nostre frontiere sono aperte per chi arriva attraverso un percorso legale secondo i bisogni della nostra Nazione mentre per i trafficanti di essere umani continuerà a non esserci alcuna tolleranza”, afferma il sottosegretario al Ministero dell’Interno Emanuele Prisco, intervenendo in Senato in rappresentanza del Governo in occasione della ratifica del Protocollo Italia – Albania sulla gestione dei migranti.

“Il messaggio di questo accordo è che è finita la politica delle porte aperte per tutti. E che l’accoglienza indiscriminata voluta dal Pd e da tutta la sinistra è terminata. Questo è un messaggio che aspettano non solo gli elettori di centrodestra, ma anche tanti elettori di sinistra, o meglio ex elettori, al di fuori dei salotti radical chic e della ztl. È il Pd a essere contro la socialdemocrazia europea perché chiede l’espulsione di Rama dal Partito socialista europeo in quanto ‘reo’ di aver voluto dare una mano all’Italia, perché, sempre il Pd, si augurava che la Corte albanese bocciasse questo accordo. Fratelli d’Italia e il governo stanno con gli italiani perbene, il Pd e la sinistra stanno con Casarini, sotto processo per favoreggiamento di immigrazione clandestina”, dichiara in Aula del Senato il senatore di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Affari costituzionali Alberto Balboni.

“L’Italia va avanti spedita nella sua politica per fermare l’immigrazione illegale e i mercanti di uomini. Questo patto certifica una nuova centralità dell’Italia nello scacchiere internazionale. Chiara dimostrazione dell’instancabile lavoro di Giorgia Meloni nel tessere importanti rapporti internazionali. Un’operazione che continua a portare preziosi frutti”, sottolinea la senatrice di Fratelli d’Italia, Francesca Tubetti, segretario della commissione Finanze di Palazzo Madama.

“Una importante strategia caratterizza l’azione del governo sulle politiche migratorie. Con il Piano Mattei e la conferenza Italia-Africa, l’Italia acclara ancora il suo protagonismo nel Mediterraneo e la politica volta a dare concretezza al diritto a non emigrare che i popoli africani devono conquistare grazie anche alla nostra politica per sostenere lo sviluppo dell’Africa. Questa la nostra strategia: generosità, attenzione ma anche fermezza. L’accordo con l’Albania rientra nell’alveo della fermezza. Non possiamo pensare di accogliere tutta l’Africa in Italia e la decantata redistribuzione, fatta eccezione ovviamente per i rifugiati, non ha mai funzionato. Adesso gli sbarchi si stanno riducendo. Quindi con convinzione proseguiamo con una linea chiara: evitare ingressi illegali, contrastare il traffico di esseri umani e operare per lo sviluppo dell’Africa”, conclude Lavinia Mennuni, senatrice di Fratelli d’Italia.