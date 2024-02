Trattori: flop manifestazione Roma, tema centrale sono politiche Ue

“La manifestazione di oggi al Circo Massimo si è rivelata un flop e non ci aspettavamo un risultato diverso. Ribadiamo il concetto che il vero problema sono le politiche dell’Unione europea e non quelle del governo che anzi hanno riscontrato il consenso della maggioranza di chi in questo periodo ha manifestato il suo dissenso. Il governo Meloni è sempre stato dalla parte di chi lavora con misure e provvedimenti tesi a tutelare la categoria e le produzioni italiane. Chi ha tentato di sobillare un movimento in chiave antigovernativa ha cozzato contro la realtà perché l’esecutivo Meloni è e sarà sempre dalla parte degli italiani e continueremo a difendere gli agricoltori”. Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia in Senato, Lucio Malan.

“Ai roboanti annunci televisivi si contrappone la realtà dei fatti: come previsto, si rivela un autentico flop la manifestazione contro il Governo organizzata da piccoli gruppi di sobillatori, coadiuvati da militanti politicizzati, che nulla hanno a che fare con il mondo dell’agricoltura e i suoi reali problemi. A conferma di quanto abbiamo sempre sostenuto, con buona pace della sinistra che ha fatto di tutto per tentare di far credere il contrario. L’agitatore professionale, ex leader dei forconi, ha avuto dal mondo agricolo la risposta che non si aspettava: l’isolamento. Da parte nostra prosegue invece l’impegno a fianco degli agricoltori tutti per attivamente contribuire al superamento delle difficoltà che li attanagliano e che ben conosciamo”, sottolinea in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.

“Quella che doveva essere una imponente manifestazione oggi a Roma si è risolta praticamente in un nulla di fatto. E questo a dimostrazione che chi ha tentato di soffiare sul fuoco alla fine si è trovato con un pugno di mosche in mano. Gli agricoltori che in questo periodo hanno manifestato il proprio dissenso hanno in maggioranza capito dove risiede il vero problema, e cioè a Bruxelles e non a Roma, dove l’esecutivo Meloni ha sempre lavorato nell’ottica della tutela della categoria e delle nostre produzioni sin dal momento del suo insediamento”, aggiunge il vicepresidente di Fratelli d’Italia in Senato, Salvo Sallemi.

“Quella che doveva essere un’imponente protesta contro il governo, si è rivelato un vero e proprio fiasco. Il governo Meloni, attraverso l’attento ascolto delle categorie da parte del ministro Lollobrigida, ha messo in campo tutte le iniziative possibili in favore di un comparto che rappresenta la spina dorsale dell’economia nazionale e una delle eccellenze italiane: ecco l’unica causa del flop della manifestazione di oggi”, conclude il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli.