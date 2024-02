Bonus colonnine domestiche: incentivo per mobilità elettrica

“Da ieri è riaperto lo sportello per il ‘Bonus Colonnine Domestiche’. L’incentivo fortemente voluto dal governo Meloni per le nuove colonnine è un atto concreto per favorire l’elettrificazione della mobilità e per promuovere politiche volte alla transizione energetica della Nazione. La misura consentirà ai cittadini e ai condomini di accedere all’80% del contributo per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. Ci sarà tempo fino al 14 marzo per chiedere l’incentivo sulla piattaforma informatica disponibile online sul sito di Invitalia. Un contributo significativo per favorire l’utilizzo di veicoli meno inquinanti senza pesare troppo sulle tasche dei cittadini”, così il deputato di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Ambiente Mauro Rotelli.

